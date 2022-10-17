Тарифы на электроэнергию в Британии заморозят не на 2 года, а лишь на 7 месяцев — министр

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Лиз Трасс заморозит тарифы на электричество и газ для британских домохозяйств только на семь месяцев, а не на два года, как было обещано ранее. Такое заявление сделал в понедельник новый глава Минфина королевства Джереми Хант, выступление которого транслировал телеканал «Скай ньюс».

«Поддержка, которую мы оказываем населению, будет оставаться на неизменном уровне до [конца] апреля. Однако мы с премьер-министром пришли к выводу, что будет безответственно и после этого компенсировать волатильность газового рынка за счет бюджетных средств», — сказал он, пояснив, что с мая власти будут помогать с оплатой счетов лишь тем, кто больше всего в этом нуждается, чтобы сократить государственные траты.