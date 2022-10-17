Около 170 танков и до 200 боевых машин прибудут в Белоруссию из РФ

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 170 танков, до 200 боевых машин и до 100 орудий и минометов прибудут в Белоруссию из России для задействования в составе Региональной группировки войск. Об этом сообщил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии Валерий Ревенко.

«Общая численность к прибытию в РБ (Республику Беларусь — прим. ТАСС) составит до 9000 л/с (личного состава — прим. ТАСС), около 170 танков, до 200 ББМ (боевых бронированных машин — прим. ТАСС) и до 100 орудий и минометов калибром более 100 мм», — написал он на своей странице в сети микроблогов Twitter.