Клишас считает «чистым популизмом» проект об отмене отсрочки от призыва для парламентариев

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Законопроект фракции «Справедливая Россия — За правду», которым предлагается отменить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации для сенаторов и депутатов Госдумы, является «чистым популизмом». Такое мнение высказал ТАСС в понедельник глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Инициативу считаю чистым популизмом. Не могу понять, что сейчас им мешает без всякого закона сдать мандат и уйти служить», — сказал сенатор.