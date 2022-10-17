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Четверо россиян арестованы в Норвегии за незаконную фотосъемку

16:12 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвежская полиция заключила под стражу четверых россиян после их задержания за фотосъемкой охраняемых объектов в северной губернии Нурланн. Об этом сообщает в понедельник телекомпания Эн-эр-ко.

Трое мужчин и женщина, граждане России, были задержаны полицией 11 октября в городе Мушёэн во время проверки и обыска автомобиля с российскими номерами. У них были обнаружены камеры с фотоматериалами. Задержанные сообщили, что прибыли в страну как туристы. 14 октября окружной суд района Хельгеланн выдал полиции разрешение на их семидневный арест.

Неизвестно, какой объект был сфотографирован. Согласно информации Эн-эр-ко, в 30 км от Мушёэна находится лагерь Древьямоэн, подведомственный организации тылового обеспечения вооруженных сил королевства.

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