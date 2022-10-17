В Винницкой области Украины произошла серия взрывов

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Серия взрывов произошла в понедельник в Винницкой области Украины. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

Точное место взрывов и их последствия не уточняются.

В настоящий момент во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога.