«Гаражной амнистией» воспользовались 80 тыс. россиян — Росреестр

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Гаражной амнистией» с начала ее действия воспользовались 80 тыс. граждан РФ. Об этом сообщил в понедельник руководитель Росреестра Олег Скуфинский в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«По инициативе Росреестра за последние два года принято 40 федеральных законов. Кстати, это и закон о „гаражной амнистии“, который очень активно обсуждался. Сегодня хочу доложить, что 80 тысяч наших граждан уже воспользовались этим инструментом и он набирает обороты», — сказал он.