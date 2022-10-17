Если Сербия примет санкции против РФ, Запад далее потребует отказаться от Косова — Вучич

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запад немедленно потребует от Сербии отказаться от Косова и Метохии, если Белград поддастся давлению и введет санкции против России. Об этом заявил в понедельник президент Сербии Александар Вучич, выступая на церемонии в честь празднования 20-летнего юбилея сербской спецслужбы БИА (Агентство безопасности и информации).

«За последние 24 года мы не были в такой тяжелой ситуации, хотя мы никому не наступали на хвост. Но что поделать, в мире наступили такие времена. <…> Если вы думаете, что будет достаточно, если Сербия скажет, что завтра вводит санкции против России, — нет, нас бы хлопали по плечу пять-шесть дней. Поверьте мне, всего через несколько дней нам бы сказали: „Или вы за будущее, или вы хотите быть на правильной стороне истории“. Эта „правильная сторона“ означает, что вы на их стороне, и эта „правильная сторона“ говорит вам отречься от Косова и Метохии. Только тогда получите маленький подарочек, а если откажетесь, получите проблемы», — заявил Вучич.

Ранее Вучич, комментируя годовой отчет Еврокомиссии по Сербии, заявил, что Евросоюз считает, что прогресс в развитии страны для вступления в ЕС заключается в том, чтобы каждый день осуждать Россию, а республика в этом смысле регрессирует.

После начала специальной военной операции на Украине Вучич в обращении к нации по итогам заседания Совета безопасности сообщил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против РФ. Президент заявил, что республика временно прекращает армейские и полицейские учения со всеми зарубежными партнерами. Он отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Киеву.

Выступая на форуме Globsec («Глобсек») в Братиславе, Вучич заявил, что 77% граждан республики выступают против антироссийских санкций.