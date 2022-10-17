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Пушилин сообщил об обмене с Украиной по формуле 110 на 110

17:32 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что сегодня проходит обмен с Украиной по формуле 110 на 110.

«Сегодня проходит обмен по формуле 110 на 110. Мы Киеву отдаем в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ», — написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

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