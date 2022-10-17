Пушилин сообщил об обмене с Украиной по формуле 110 на 110
17:32 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что сегодня проходит обмен с Украиной по формуле 110 на 110.
«Сегодня проходит обмен по формуле 110 на 110. Мы Киеву отдаем в основном женщин. Из застенков украинского режима возвращаем домой 80 гражданских моряков, которых держали в заложниках. Также свободу получают 30 военнослужащих из ДНР, ЛНР и других регионов РФ», — написал он в своем телеграм-канале в понедельник.
НОВОСТИ
- 18:40 17.10.2022
- ЕС принял решение о тренировочной миссии для Украины, Венгрия в ней не участвует — МИД
- 18:10 17.10.2022
- Платить телефоном по QR-коду Сбера могут клиенты все новых банков
- 18:06 17.10.2022
- В Ейске самолет упал на жилой дом
- 18:00 17.10.2022
- Менее 6% вывезенного с Украины зерна отправлено бедным странам — Минсельхоз Турции
- 17:13 17.10.2022
- В Москве закрылись временные пункты мобилизации в связи с выполнением плана
- 17:12 17.10.2022
- Если Сербия примет санкции против РФ, Запад далее потребует отказаться от Косова — Вучич
- 17:00 17.10.2022
- «Гаражной амнистией» воспользовались 80 тыс. россиян — Росреестр
- 16:32 17.10.2022
- В Винницкой области Украины произошла серия взрывов
- 16:12 17.10.2022
- Четверо россиян арестованы в Норвегии за незаконную фотосъемку
- 16:00 17.10.2022
- Клишас считает «чистым популизмом» проект об отмене отсрочки от призыва для парламентариев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать