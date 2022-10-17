Менее 6% вывезенного с Украины зерна отправлено бедным странам — Минсельхоз Турции
18:00 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр сельского и лесного хозяйства Турции Вахит Киришчи сообщил в понедельник, что лишь 5,6 процента из вывезенных с Украины зерновых в рамках «продуктовой сделки» было отправлено в бедные страны.
«С 1 августа, когда с Украины вышло первое судно, по 15 октября 63 процента вывезенных из черноморских портов зерновых отправлено в страны Европы, 24 процента — в Азию и 13 — в Африку. Из вывезенных 7,5 млн тонн сельхозпродукции только 5,6 процента направлено бедным странам. Одной из самых бедных в мире стран — Джибути — поставлена всего 541 тонна зерна», — приводит слова министра телеканал ТРТ.
Киришчи напомнил, что вопрос экспорта по Черному морю зерна с Украины обсуждался 13 октября на встрече в Астане президентов Турции и России Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. «На встрече говорилось о целесообразности продления на следующие четыре месяца зерновой сделки. Мы должны укрепить морской зерновой коридор. Мы видим в нем не только технический элемент обеспечения продовольственной безопасности, он также должен стать коридором гуманности и доброты в солидарности со странами, которые борются с голодом», — сказал глава Минсельхоза Турции.
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