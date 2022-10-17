В Москве закрылись все дополнительные пункты мобилизации в связи с выполнением плана

17:13

Поскольку план частичной мобилизации в Москве выполнен, в российской столице закрыты все дополнительные пункты мобилизации. По словам военкома Преображенского района столицы Сергея Тригилева, сегодня закрыли пункт в Театре Романа Виктюка «в связи с полным выполнением плана, поставленным министром обороны РФ о частичной мобилизации». Военком отметил создание правительством Москвы группы разбора, которая внесла большой вклад в работу по частичной мобилизации.

Тригилев обратил внимание, на «большое количество москвичей, которые, не дожидаясь повесток, прибыли добровольцами на пункт отбора». Как говорит военный комиссар, некоторые при том, что имели не самое хорошее здоровье «пытались переубедить комиссию» и доказать «что они годны и готовы служить».

Как уже сообщала «Независимая газета», 17 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил об окончании частичной мобилизации в мегаполисе. По его словам, повестки, разосланные горожанам по месту жительства и предприятиям, аннулируются. Мэр пообещал, что московские власти будут оказывать прямое содействие Минобороны в материально-техническом обеспечении.

При этом военком Москвы также сообщил, что добровольцы по-прежнему могут записаться в ряды российской армии. «Добровольцы также прибывают далее в военный комиссариат, будут проходить через пункт отбора, который находится по адресу Варшавское шоссе, д. 83, стр. 1», - сказал Сергей Тригилев.