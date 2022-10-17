Платить телефоном по QR-коду Сбера могут клиенты все новых банков
18:10 17.10.2022
Оплата товаров и услуг с помощью QR-кода через платежное решение Сбера «Плати QR» теперь стало доступным и в мобильном приложении Альфа-Банка. Для этого нужно открыть приложение и навести камерой на код с логотипом «Плати QR» на кассе. Затем выбрать в приложении любую карту или оплатить со счета.
Покупатели смогут определить, что в магазине можно совершать оплату по QR-коду, по специальной наклейке СберБанка с QR-кодом, размещенной на дверях или в кассовой зоне.
«Мы вместе с нашими партнерами развиваем масштабный проект, который сделает оплату товаров и услуг в разы удобнее для наших клиентов, – рассказал директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых. – Сбер и Альфа-Банк совместно продвигают бесконтактные типы оплаты и вместе работают над улучшением клиентского опыта, делая его удобнее. Кроме того, Сбер в партнерстве с другими игроками банковского рынка и электронной коммерции развивают платформу SberPay. Уверен, что оба направления в скором времени будут доступны на большинстве площадок по всей стране».
С помощью QR-кодов пользователи могут оплатить покупку, даже если с собой нет наличных или карты, а также если смартфон не поддерживает NFC. К платежному решению Сбера «Плати QR» уже подключены Тинькофф Банк, Совкомбанк, Юмани. Оплата смартфоном по QR-коду доступна более чем в 800 тыс. торговых точках по всей стране, и это число все время увеличивается.
Одновременно с этим развивается быстрый метод оплаты на сайтах без ввода реквизитов – SberPay. Уже сейчас он доступен на 75 тыс. сайтов и приложений, более 8 млн россиян ежемесячно пользуется этим методом оплаты.
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