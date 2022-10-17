ЕС принял решение о тренировочной миссии для Украины, Венгрия в ней не участвует — МИД

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы МИД стран Евросоюза на встрече в Люксембурге приняли в понедельник решение он начале тренировочной миссии для украинских военных, но Венгрия не считает это хорошей идеей и участвовать в ней не будет. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярото на пресс-конференции по итогам совещания, которая транслировалась в эфире венгерского телеканала М1.

«Сегодня было принято решение о том, что Европейский союз проведет обучающую миссию по подготовке солдат украинской армии», — сказал Сийярто, отметив, что Венгрия не поддержала это решение. «Воздерживаясь конструктивно, Венгрия не считает себя связанной этим решением, что допускается законодательством Евросоюза. Мы не будем участвовать в этой учебной миссии и не будем направлять для нее никаких инструкторов», — подчеркнул глава МИД Венгрии.