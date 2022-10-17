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В Ейске самолет упал на жилой дом

19:06 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет, предположительно, военный, упал на жилой дом в Ейске. На место прибыли машины пожарных и скорой помощи, сообщают ТАСС в понедельник очевидцы с места событий.

«У нас самолет упал на город. Ейск. В районе жилого дома — Коммунистическая, дом 20/1. Скорые и пожарные едут со всего города, вертолеты в воздухе», — сказал собеседник агентства.

Пожар охватил девять этажей жилого дома после падения самолета в Ейске. Об этом ТАСС сообщили в понедельник очевидцы.

«Огонь охватил девять этажей», — сказал собеседник агентства.

[обновлено 18:08]

Сообщается, что причиной трагедии стал военный самолет Су-34, упавший после возгорания двигателя при взлете. Экипаж катапультировался. 

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