В Ейске самолет упал на жилой дом

19:06 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет, предположительно, военный, упал на жилой дом в Ейске. На место прибыли машины пожарных и скорой помощи, сообщают ТАСС в понедельник очевидцы с места событий.

«У нас самолет упал на город. Ейск. В районе жилого дома — Коммунистическая, дом 20/1. Скорые и пожарные едут со всего города, вертолеты в воздухе», — сказал собеседник агентства.

Пожар охватил девять этажей жилого дома после падения самолета в Ейске. Об этом ТАСС сообщили в понедельник очевидцы.

«Огонь охватил девять этажей», — сказал собеседник агентства.

[обновлено 18:08]

Сообщается, что причиной трагедии стал военный самолет Су-34, упавший после возгорания двигателя при взлете. Экипаж катапультировался.



