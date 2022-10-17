Жилой дом в Ейске после падения самолета горит с первого по девятый этаж
19:13 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожар охватил девять этажей жилого дома после падения самолета в Ейске. Об этом ТАСС сообщили в понедельник очевидцы.
«Огонь охватил девять этажей», — сказал собеседник агентства.
Как сообщили в Минобороны, при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа потерпел крушение бомбардировщик Су-34, самолет упал в черте города Ейска. Летчики катапультировались. по их данным, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.
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