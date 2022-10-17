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Илон Маск подчеркнул важность Крыма для РФ и предупредил об опасности ядерной войны

20:00 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель SpaceX) Илон Маск заявил, что Крым имеет ключевое значение для безопасности России, и его потеря для Москвы была бы тем же самым, что потеря Гавайев и Перл-Харбора для США. Об этом он написал в понедельник в своем «Твиттере».

«Нравится это кому-то или нет, но Крым абсолютно точно рассматривается Россией как ключевая часть России. Крым также имеет критическое значение для национальной безопасности России, так как это южная военно-морская база. С ее точки зрения потеря Крыма — это то же самое, что для США потеря Гавайев и Перл-Харбора», — считает он.

Также американский предприниматель поделился своем мнением относительно ядерного оружия и предупредил об угрозе ядерной войны. «Если Россия столкнется с уничтожением своей армии и полным поражением от НАТО, она применит ядерное оружие, тогда НАТО ответит ядерным оружием, и цивилизации придет конец», — утверждает американский предприниматель.

3 октября Маск поделился собственным видением условий мира на Украине. В качестве первого шага он предложил провести референдумы под наблюдением ООН на территориях, недавно присоединившихся к России. По мнению бизнесмена, Крым официально будет частью РФ, а Украина может провозгласить нейтральный статус. После этого Андрей Мельник, покидающий на этой неделе пост украинского посла в Германии, посоветовал ему «отвалить», использовав нецензурное выражение на английском языке.

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