РФ не позволит Западу достичь на своей территории того, что ему удалось на Украине — СБ РФ
20:40 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия — великая держава и не позволит Западу разрушить свои ценности и достичь того, что ему удалось на Украине, заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Олег Храмов в понедельник в интервью «Российской газете».
«Мы — великая держава и не позволим Западу достичь того, что ему удалось в братской Украине, где ослепленные посулами вступления в европейскую семью многие жители молча восприняли переписывание в антироссийском ключе исторических событий прошлого. А другие подняли на щит неонацистские идеи, променяли христианство на оккультизм, а гуманность и человечность подменили ярой русофобией», — подчеркнул Храмов.
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