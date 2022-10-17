РФ не позволит Западу достичь на своей территории того, что ему удалось на Украине — СБ РФ

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия — великая держава и не позволит Западу разрушить свои ценности и достичь того, что ему удалось на Украине, заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Олег Храмов в понедельник в интервью «Российской газете».

«Мы — великая держава и не позволим Западу достичь того, что ему удалось в братской Украине, где ослепленные посулами вступления в европейскую семью многие жители молча восприняли переписывание в антироссийском ключе исторических событий прошлого. А другие подняли на щит неонацистские идеи, променяли христианство на оккультизм, а гуманность и человечность подменили ярой русофобией», — подчеркнул Храмов.