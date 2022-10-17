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НОВОСТИ

В результате катастрофы с самолетом в Ейске погибли три человека

21:20 17.10.2022 Источник: Интерфакс

Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова в своем телеграм-канале сообщила, что достоверно известно о трех погибших в результате пожара в девятиэтажке Ейска, на которую упал военный самолет.

"На этот момент по пострадавшим: 10 человек, из них трое детей. Тяжёлые - семь взрослых и один ребeнок. Они отравились продуктами горения. Всех вывезли в стационар. Достоверно известно о трёх погибших", - написала Минькова.

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