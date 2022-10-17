0
0
3
НОВОСТИ

Поддержка Ираном РФ в конфликте на Украине будет встречена «четким ответом» ЕС — глава ЕК

22:00 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поддержка Ираном России в конфликте на Украине будет встречена «четким ответом» со стороны Евросоюза. Об этом заявила в понедельник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Более того, поддержка Ираном войны России на Украине будет встречена четким ответом Евросоюза», — написала она в «Твиттере».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз собирает доказательства применения Россией на Украине иранских беспилотников и отреагирует, если это будет доказано.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

21:20 17.10.2022
В результате катастрофы с самолетом в Ейске погибли три человека
0
115
20:40 17.10.2022
РФ не позволит Западу достичь на своей территории того, что ему удалось на Украине — СБ РФ
0
152
20:00 17.10.2022
Илон Маск подчеркнул важность Крыма для РФ и предупредил об опасности ядерной войны
0
203
19:13 17.10.2022
Жилой дом в Ейске после падения самолета горит с первого по девятый этаж
0
292
19:06 17.10.2022
В Ейске самолет упал на жилой дом
0
309
18:40 17.10.2022
ЕС принял решение о тренировочной миссии для Украины, Венгрия в ней не участвует — МИД
0
268
18:10 17.10.2022
Платить телефоном по QR-коду Сбера могут клиенты все новых банков
0
272
18:00 17.10.2022
Менее 6% вывезенного с Украины зерна отправлено бедным странам — Минсельхоз Турции
0
293
17:32 17.10.2022
Пушилин сообщил об обмене с Украиной по формуле 110 на 110
0
309
17:13 17.10.2022
В Москве закрылись временные пункты мобилизации в связи с выполнением плана
0
399

Возврат к списку