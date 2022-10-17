Поддержка Ираном РФ в конфликте на Украине будет встречена «четким ответом» ЕС — глава ЕК
22:00 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Поддержка Ираном России в конфликте на Украине будет встречена «четким ответом» со стороны Евросоюза. Об этом заявила в понедельник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Более того, поддержка Ираном войны России на Украине будет встречена четким ответом Евросоюза», — написала она в «Твиттере».
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз собирает доказательства применения Россией на Украине иранских беспилотников и отреагирует, если это будет доказано.
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