Поддержка Ираном РФ в конфликте на Украине будет встречена «четким ответом» ЕС — глава ЕК

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поддержка Ираном России в конфликте на Украине будет встречена «четким ответом» со стороны Евросоюза. Об этом заявила в понедельник глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

«Более того, поддержка Ираном войны России на Украине будет встречена четким ответом Евросоюза», — написала она в «Твиттере».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз собирает доказательства применения Россией на Украине иранских беспилотников и отреагирует, если это будет доказано.