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США противостоят РФ на Украине, чтобы не было новых конфликтов, утверждает Блинкен

22:40 17.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты должны противостоять РФ на Украине, иначе откроется ящик Пандоры, в результате чего могут возникнуть новые конфликты в других частях мира. Такое мнение выразил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Стэнфордском университете (штат Калифорния). Трансляция выступления велась на сайте Госдепа.

По его мнению, если США сейчас откажутся от поддержки Украины, то «есть риск открыть ящик Пандоры» и другие страны, не только в Европе, извлекут из этого урок. «Это спровоцирует конфликты в других частях мира», — полагает Блинкен.

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