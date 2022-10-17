США противостоят РФ на Украине, чтобы не было новых конфликтов, утверждает Блинкен

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты должны противостоять РФ на Украине, иначе откроется ящик Пандоры, в результате чего могут возникнуть новые конфликты в других частях мира. Такое мнение выразил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Стэнфордском университете (штат Калифорния). Трансляция выступления велась на сайте Госдепа.

По его мнению, если США сейчас откажутся от поддержки Украины, то «есть риск открыть ящик Пандоры» и другие страны, не только в Европе, извлекут из этого урок. «Это спровоцирует конфликты в других частях мира», — полагает Блинкен.