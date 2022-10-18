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Число погибших в результате падения самолета в Ейске выросло до 13 человек

09:05 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 в жилом массиве Ейска увеличилось до 13 человек, разбор завалов на месте трагедии завершен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей. 19 человек пострадали в результате ЧС», — сказал представитель министерства.

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