Число погибших в результате падения самолета в Ейске выросло до 13 человек

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 в жилом массиве Ейска увеличилось до 13 человек, разбор завалов на месте трагедии завершен. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Спасатели завершили разбор завалов. В ходе поисково-спасательных работ обнаружены тела 10 погибших. Таким образом, общее число погибших составило 13 человек, в том числе трое детей. 19 человек пострадали в результате ЧС», — сказал представитель министерства.