На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушная тревога во вторник утром объявлена во всех областях Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

«Воздушная тревога уже на всей территории, подконтрольной Украине», — говорится в пояснении к карте регионов, которую публикует издание.

Ранее во вторник украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепре (бывший Днепропетровск) и Кривом Роге, в Николаеве и области нарушено электроснабжение.