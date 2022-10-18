В Совфеде предлагают разрешить в РФ прокат иностранного кино без согласия правообладателя

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комитет Совета Федерации по экономической политике предлагает разрешить российским кинотеатрам показывать иностранное кино без согласия правообладателей, но с выплатой им вознаграждения. Текст подготовленного сенаторами проекта постановления правительства есть в распоряжении ТАСС.

«Предлагаемым проектом постановления правительства РФ планируется разрешить прокат иностранных фильмов в РФ в отсутствие лицензионных договоров с такими правообладателями и без их согласия, но с выплатой им вознаграждения. Проектом постановления также предлагается утвердить правила о ставках вознаграждения, порядке сбора, распределения и выплаты вознаграждения авторам (правообладателям) за использование аудиовизуальных произведений», — говорится в пояснительной записке к документу.