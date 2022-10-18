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Кадровые перестановки в верхушке Компартии Китая будут сильнее, чем ожидалось — СМИ

10:00 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кадровые перестановки в руководящем составе Компартии Китая (КПК) по итогам проходящего в Пекине XX съезда могут быть более значительными, чем ожидалось, на фоне стремления Си Цзиньпина остаться на третий срок и «омолодить» свою команду. Об этом сообщила во вторник ведущая гонконгская газета «Саут Чайна морнинг пост».

По ее данным, Постоянный комитет Политбюро ЦК КПК могут покинуть до четырех из семи членов, входящих в этот могущественный орган, а состав ЦК обновится почти наполовину.

Съезд должен избрать новый состав Центрального комитета КПК. Затем пройдет первый пленум ЦК КПК нового созыва, который назначит высшее партийное руководство — генсека, членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. У наблюдателей практически нет сомнений в том, что нынешний генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин сохранит за собой свой пост на третий срок, что станет беспрецедентным событием в политической жизни современного Китая.

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