МИД ОАЭ назвал заявления Борреля, сравнившего весь остальной мир с джунглями, расистскими

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) назвало заявления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сделанные им в бельгийском Брюгге, расистскими. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его сайте в понедельник.

МИД ОАЭ выразил неприятие высказываний Борреля, назвал их расистскими и отметил, что такого рода заявления способствуют ухудшению атмосферы нетерпимости и дискриминации во всем мире. При этом, о каких именно словах Борреля идет речь, не уточняется.