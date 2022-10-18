МИД ОАЭ назвал заявления Борреля, сравнившего весь остальной мир с джунглями, расистскими
10:05 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) назвало заявления верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, сделанные им в бельгийском Брюгге, расистскими. Об этом говорится в сообщении ведомства, опубликованном на его сайте в понедельник.
МИД ОАЭ выразил неприятие высказываний Борреля, назвал их расистскими и отметил, что такого рода заявления способствуют ухудшению атмосферы нетерпимости и дискриминации во всем мире. При этом, о каких именно словах Борреля идет речь, не уточняется.
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