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Повреждения «Северного потока» свидетельствуют о воздействии экстремальной силы - СМИ

10:20 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шведские журналисты совместно с норвежскими экспертами обнаружили и сфотографировали разрушенный 50-метровый участок «Северного потока», вид повреждений говорит о применении экстремальной силы. Об этом сообщает во вторник газета «Экспрессен», опубликовавшая первые фотографии с места инцидента.

Издание получило разрешение шведских и датских властей на подводную съемку на глубине 80 метров в Балтийском море. Снимки сделаны с использованием подводного дрона норвежской компании Blueye Robotics.

«Повредить такой толстый металл может лишь воздействие экстремальной силы», — заявил оператор беспилотника, норвежец Тронд Ларсен. «По одной из версий вдоль трубы образовалась длинная трещина», — добавил он. По данным газеты, сила взрыва, зафиксированного сейсмологическим оборудованием, «была эквивалентна землетрясению в 2,3 балла по шкале Рихтера».

Как видно на снимках, некоторые фрагменты трубы имеют ровные острые края, на других металл сильно деформирован. «На дне разбросаны обломки, напоминающие части трубопровода», — отметил Ларсен.

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