Повреждения «Северного потока» свидетельствуют о воздействии экстремальной силы - СМИ
10:20 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шведские журналисты совместно с норвежскими экспертами обнаружили и сфотографировали разрушенный 50-метровый участок «Северного потока», вид повреждений говорит о применении экстремальной силы. Об этом сообщает во вторник газета «Экспрессен», опубликовавшая первые фотографии с места инцидента.
Издание получило разрешение шведских и датских властей на подводную съемку на глубине 80 метров в Балтийском море. Снимки сделаны с использованием подводного дрона норвежской компании Blueye Robotics.
«Повредить такой толстый металл может лишь воздействие экстремальной силы», — заявил оператор беспилотника, норвежец Тронд Ларсен. «По одной из версий вдоль трубы образовалась длинная трещина», — добавил он. По данным газеты, сила взрыва, зафиксированного сейсмологическим оборудованием, «была эквивалентна землетрясению в 2,3 балла по шкале Рихтера».
Как видно на снимках, некоторые фрагменты трубы имеют ровные острые края, на других металл сильно деформирован. «На дне разбросаны обломки, напоминающие части трубопровода», — отметил Ларсен.
НОВОСТИ
- 11:32 18.10.2022
- В Киеве и Киевской области слышна стрельба — СМИ
- 11:20 18.10.2022
- Основной версией падения самолета в Ейске стала технеисправность воздушного судна
- 11:05 18.10.2022
- ВСУ выпустили 6 ракет из HIMARS по Каховской ГЭС
- 11:00 18.10.2022
- Американский сенатор не исключил конфликт США и России в Арктике
- 10:32 18.10.2022
- В Казахстан ежедневно прибывают до 9 тыс. россиян, выезжают порядка 11 тыс. — МВД
- 10:05 18.10.2022
- МИД ОАЭ назвал заявления Борреля, сравнившего весь остальной мир с джунглями, расистскими
- 10:00 18.10.2022
- Кадровые перестановки в верхушке Компартии Китая будут сильнее, чем ожидалось — СМИ
- 09:32 18.10.2022
- В Совфеде предлагают разрешить в РФ прокат иностранного кино без согласия правообладателя
- 09:20 18.10.2022
- На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
- 09:05 18.10.2022
- Число погибших в результате падения самолета в Ейске выросло до 13 человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать