Американский сенатор не исключил конфликт США и России в Арктике

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сенатор США от штата Мэн Ангус Кинг допустил конфликт Соединенных Штатов и России в Арктике.

«Через несколько лет Арктика может стать почти свободной от льда в летнее время, что приведет к возникновению новых торговых возможностей», — написал он на своей странице в «Твиттере».

Сенатор добавил, что последствием таких климатических изменений может стать возникновение новых угроз. Отдельно в интервью телекомпании Си-эн-эн, видеозапись которого распространила в понедельник его пресс-служба, законодатель допустил возникновение конфликта между Россией и Соединенными Штатами.

Согласно опубликованной 12 октября новой редакции Стратегии национальной безопасности США, американские власти отмечают увеличение активности РФ и КНР в Арктике и намерены «поддерживать безопасность США в регионе».