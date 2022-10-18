Американский сенатор не исключил конфликт США и России в Арктике
11:00 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сенатор США от штата Мэн Ангус Кинг допустил конфликт Соединенных Штатов и России в Арктике.
«Через несколько лет Арктика может стать почти свободной от льда в летнее время, что приведет к возникновению новых торговых возможностей», — написал он на своей странице в «Твиттере».
Сенатор добавил, что последствием таких климатических изменений может стать возникновение новых угроз. Отдельно в интервью телекомпании Си-эн-эн, видеозапись которого распространила в понедельник его пресс-служба, законодатель допустил возникновение конфликта между Россией и Соединенными Штатами.
Согласно опубликованной 12 октября новой редакции Стратегии национальной безопасности США, американские власти отмечают увеличение активности РФ и КНР в Арктике и намерены «поддерживать безопасность США в регионе».
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