ВСУ выпустили 6 ракет из HIMARS по Каховской ГЭС

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные в ночь на вторник выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS по Каховской ГЭС, все они были сбиты силами ПВО. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах региона.

«Ночью в районе 02:00 ВСУ попытались обстрелять Каховскую ГЭС, выпустив шесть ракет HIMARS, подразделениями ПВО все ракеты были сбиты», — сообщили в экстренных службах.