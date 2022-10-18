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НОВОСТИ

ВСУ выпустили 6 ракет из HIMARS по Каховской ГЭС

11:05 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские военные в ночь на вторник выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS по Каховской ГЭС, все они были сбиты силами ПВО. Об этом сообщили журналистам в экстренных службах региона.

«Ночью в районе 02:00 ВСУ попытались обстрелять Каховскую ГЭС, выпустив шесть ракет HIMARS, подразделениями ПВО все ракеты были сбиты», — сообщили в экстренных службах.

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