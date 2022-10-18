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НОВОСТИ

Основной версией падения самолета в Ейске стала технеисправность воздушного судна

11:20 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Техническая неисправность самолета стала причиной его падения в жилом массиве в Ейске. Об этом журналистам сообщили во вторник в пресс-службе СК РФ.

«В настоящее время следствие в качестве основной версии падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна», — говорится в сообщении.

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