В Киеве и Киевской области слышна стрельба — СМИ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Звуки стрельбы слышны в Киеве и Киевской области, сообщает украинское издание «Клименко тайм».

По его данным, в Киеве и области слышны автоматные очереди. Предварительно, пишет издание, стреляют Вооруженные силы Украины. Причина стрельбы выясняется.

Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога, позже ее отменили.