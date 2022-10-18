В Киеве и Киевской области слышна стрельба — СМИ
11:32 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Звуки стрельбы слышны в Киеве и Киевской области, сообщает украинское издание «Клименко тайм».
По его данным, в Киеве и области слышны автоматные очереди. Предварительно, пишет издание, стреляют Вооруженные силы Украины. Причина стрельбы выясняется.
Ранее по всей Украине была объявлена воздушная тревога, позже ее отменили.
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