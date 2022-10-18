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НОВОСТИ

ЕС пока не будет вводить потолок цен на газ на фоне разногласий между странами — Bloomberg

12:00 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз (ЕС) пока воздержится от введения потолка цен на газ на фоне политических разногласий в странах объединения и опасений из-за обеспечения поставок топлива. Об этом во вторник сообщило агентство Блумберг со ссылкой на проект документа ЕС.

Во вторник Еврокомиссия, как указывает агентство, намерена предложить меры для борьбы с ростом цен на энергоносители. Однако страны объединения решили «воздержаться» от введения «немедленного ограничения цен на газ», пишет агентство.

Газета «Файнэншл таймс» в понедельник сообщала, что Евросоюз разрабатывает чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ в связи с энергетическим кризисом.

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