ЕС пока не будет вводить потолок цен на газ на фоне разногласий между странами — Bloomberg

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз (ЕС) пока воздержится от введения потолка цен на газ на фоне политических разногласий в странах объединения и опасений из-за обеспечения поставок топлива. Об этом во вторник сообщило агентство Блумберг со ссылкой на проект документа ЕС.

Во вторник Еврокомиссия, как указывает агентство, намерена предложить меры для борьбы с ростом цен на энергоносители. Однако страны объединения решили «воздержаться» от введения «немедленного ограничения цен на газ», пишет агентство.

Газета «Файнэншл таймс» в понедельник сообщала, что Евросоюз разрабатывает чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ в связи с энергетическим кризисом.