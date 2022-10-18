В Казахстане есть силы, не желающие сближения республики с Россией — посол РФ

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Определенные силы, не желающие сближения Казахстана и России, присутствуют в республике, но они получают достойный отпор со стороны Астаны. Об этом говорится в опубликованной во вторник статье посла РФ в Казахстане Алексея Бородавкина для журнала «Международная жизнь».

«Разумеется, для нас не секрет, что в Казахстане есть силы, которые хотели бы разрыва этой важной связующей наши народы ткани, отказа республики от сближения с Россией вообще и от русского языка в частности», — сказал он.

По словам посла, эти недопустимые проявления крайнего национализма, которые спонсируются и направляются врагами России и Казахстана, находят адекватный отпор как со стороны казахстанцев, так и руководства государства. «Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев однозначно охарактеризовал их как провокации, нацеленные на подрыв национального единства, за которыми стоят недружественные силы», — подчеркнул дипломат.