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НОВОСТИ

В России выявили 9 474 случая заражения коронавирусом за сутки

12:20 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 474, летальных исходов из-за ковида — на 91. Об этом сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Число новых случаев инфицирования стало минимальным с 27 июля, когда зафиксировали 9 027 заболевших, а число летальных исходов пятый день подряд не превышает 100 случаев в сутки. Днем ранее в стране зарегистрировали 10 403 случая заражения и 92 смерти, всего с начала пандемии — 21 324 431 и 389 084 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 20 252 против 14 513 днем ранее, до 20 638 610.

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