Зеленский заявил о разрушении 30% украинских электростанций с 10 октября
12:32 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что с 10 октября в стране разрушено 30% электростанций.
«С 10 октября 30% электростанций Украины были разрушены, что вызвало массовые отключения электричества по всей стране. Возможности для переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным не осталось», — написал он в «Твиттере».
На прошлой неделе президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности объявил о нанесении массированного удара высокоточным оружием по объектам военного управления, связи и энергетики Украины. Он также предупредил Киев, что, если украинские власти будут пытаться продолжать теракты на территории России, ответы будут жесткими.
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