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Указа о завершении мобилизации пока нет, но ряд регионов выполнили планы — Песков

13:00 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о завершении по всей стране частичной мобилизации пока не принималось, но ряд регионов уже выполнил мобилизационные планы. Об этом журналистам в понедельник заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока таких решений не было», — ответил Песков на вопрос, планируется ли в ближайшее время объявить о завершении частичной мобилизации по всей России. Как отметил представитель Кремля, Минобороны для каждого региона установило мобилизационные показатели по численности, и ряд регионов констатируют, что задание выполнено. «Таким образом, сам процесс частичной мобилизации уже исчерпан и остановлен в тех регионах, которые с этим заданием справились», — подчеркнул пресс-секретарь.

«Что касается президентского указа [о завершении частичной мобилизации], на настоящий момент его нет. Будем вас информировать», — добавил Песков.

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