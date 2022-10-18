В Москве выявили 606 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 606 против 676 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 220 765 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни за сутки возросло на 20 против 19 днем ранее, до 46 435. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 588, до 3 028 578.