В Москве выявили 606 случаев заражения коронавирусом за сутки
13:05 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 606 против 676 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.
Всего в столице с начала пандемии выявили 3 220 765 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни за сутки возросло на 20 против 19 днем ранее, до 46 435. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 1 588, до 3 028 578.
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