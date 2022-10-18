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Получение немецкой визы для россиян практически невозможно из-за нового требования — АТОР

13:20 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Для получения визы в Германию теперь потребуется выписка из банка, действующего в странах-членах Евросоюза, это условие делает почти невозможным оформление немецкого шенгена для россиян. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Известие о выписке из банка, работающем в Евросоюзе, стала для туроператоров полной неожиданностью. Официальных разъяснений от компании Visa Metric или консульства Германии в Москве туроператоры пока не получили. В неофициальных комментариях представители туристического рынка говорят, что заявленные условия фактически делают почти невозможным получение шенгена в Германию для подавляющего большинства обычных россиян, которые планируют поездку с целью туризма, бизнеса, лечения или обучения», — говорится в сообщении.

Как отметили в ассоциации, визовый провайдер Visa Metric теперь требует в качестве доказательства наличия финансовых средств только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах-членах ЕС. То есть все выписки из российских банков, по сути, больше не принимаются.

Согласно данным на сайте Visa Metric, документ должен включать информацию о текущей сумме денежных средств на счете. Заявитель должен предоставить соответствующие выписки из банковского счета за последние три месяца. Также гражданам РФ потребуется подтверждение занятости, учебы или регулярных источников дохода, если есть пенсия, то справки о ее выплате. Нужны и другие возможные доказательства намерения вернуться в РФ: например, доказательство владения недвижимостью, наличие проживающих в России близких родственников, рассказали в ассоциации.

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