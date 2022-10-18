Власти Украины предупредили жителей о возможности веерных отключений электричества

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Население Украины должно готовиться к экономии электроэнергии этой зимой, возможны веерные отключения. Об этом во вторник сообщил заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«У нас в ближайшем будущем будут непростые времена. Надо всем приготовиться к экономии электроэнергии. Возможны также и веерные отключения, если удары продолжатся. Поэтому населению надо готовиться к очень трудной зиме», — сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.

Он назвал критической ситуацию с энергоснабжением на Украине. «У нас критическая ситуация, можно сказать, по всей стране с энергоснабжением. Энергосистема построена на Украине так, что надо готовиться к веерным отключениям электроэнергии по всей стране, а также к перебоям с водоснабжением», — сказал Тимошенко.

В понедельник компания «Укрэнерго» заявила, что украинской энергетической системе «нужно время на восстановление и ей противопоказаны существенные нагрузки». В связи с этим граждан призывают рационально подходить к использованию электроприборов.