В Киеве повреждены два объекта критической инфраструктуры — мэр
13:32 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил во вторник о повреждениях на двух объектах критической инфраструктуры в украинской столице.
«Повреждены два объекта критической инфраструктуры. Идет ликвидация чрезвычайной ситуации», — написал он в своем телеграм-канале.
По его словам, на местах повреждения инфраструктуры работают аварийно-спасательные службы.
Ранее во вторник сообщалось о трех взрывах в украинской столице на объектах энергетической инфраструктуры.
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