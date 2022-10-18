В Киеве повреждены два объекта критической инфраструктуры — мэр

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил во вторник о повреждениях на двух объектах критической инфраструктуры в украинской столице.

«Повреждены два объекта критической инфраструктуры. Идет ликвидация чрезвычайной ситуации», — написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, на местах повреждения инфраструктуры работают аварийно-спасательные службы.

Ранее во вторник сообщалось о трех взрывах в украинской столице на объектах энергетической инфраструктуры.