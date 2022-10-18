Новые регионы защищаются так же, как и остальная территория России — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые регионы России являются ее неотъемлемой частью, их безопасность обеспечивается так же, как и на всей остальной территории страны. Об этом сообщил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос, распространяется ли на эти регионы действие российского «ядерного зонтика».

Он напомнил, что Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области были приняты в состав РФ «сравнительно недавно», поэтому сейчас ведется работа по их интеграции в юридическую, экономическую, социальную сферы страны, а также в ее систему безопасности.

«Но все эти территории являются неотъемлемой частью Российской Федерации, и, соответственно, все они защищаются, их безопасность обеспечивается ровно на таком же уровне, как вся остальная территория России», — подчеркнул представитель Кремля.