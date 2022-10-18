0
0
1
НОВОСТИ

ВС России уничтожили в Одесской области станцию космической связи Украины

14:32 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в Одесской области станцию космической связи Центра правительственной связи Украины, также поражены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 и пусковая установка зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 украинских вооруженных сил. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Палиевка Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины», — проинформировал он. «В районах населенных пунктов Артемовск, Выемка и Соледар Донецкой Народной Республики уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 производства США», — отметил Конашенков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 18.10.2022
Новые регионы защищаются так же, как и остальная территория России — Песков
0
96
14:00 18.10.2022
Власти Украины предупредили жителей о возможности веерных отключений электричества
0
110
13:32 18.10.2022
В Киеве повреждены два объекта критической инфраструктуры — мэр
0
164
13:30 18.10.2022
Сбер дважды стал лучшим в акции «Зеленый и здоровый офис»
0
147
13:20 18.10.2022
Получение немецкой визы для россиян практически невозможно из-за нового требования — АТОР
0
185
13:05 18.10.2022
В Москве выявили 606 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
169
13:00 18.10.2022
Указа о завершении мобилизации пока нет, но ряд регионов выполнили планы — Песков
0
228
12:32 18.10.2022
Зеленский заявил о разрушении 30% украинских электростанций с 10 октября
0
264
12:20 18.10.2022
В России выявили 9 474 случая заражения коронавирусом за сутки
0
194
12:05 18.10.2022
В Казахстане есть силы, не желающие сближения республики с Россией — посол РФ
0
312

Возврат к списку