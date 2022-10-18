ВС России уничтожили в Одесской области станцию космической связи Украины
14:32 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в Одесской области станцию космической связи Центра правительственной связи Украины, также поражены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 и пусковая установка зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 украинских вооруженных сил. Об этом сообщил во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В районе населенного пункта Палиевка Одесской области уничтожена станция космической связи Центра правительственной связи Украины», — проинформировал он. «В районах населенных пунктов Артемовск, Выемка и Соледар Донецкой Народной Республики уничтожены три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50 производства США», — отметил Конашенков.
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