Казахстан значительно понизил интенсивность военных контактов с США — посол РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстан значительно снизил интенсивность военных контактов с Соединенными Штатами. Об этом говорится в опубликованной во вторник статье посла РФ в Казахстане Алексея Бородавкина для журнала «Международная жизнь».

«В то же время Казахстан, осознавая степень токсичности сотрудничества с США в военной сфере с точки зрения защиты региональной безопасности, значительно понизил интенсивность профильных контактов с Вашингтоном», — сказал он.

«Свернуты международные учения с участием контингентов США и других стран НАТО „Степной орел“, в контексте бегства американцев из Афганистана Пентагону дан твердый отказ в пролетах в воздушном пространстве республики боевой авиации США, размещении на казахстанской территории элементов их военной и разведывательной инфраструктуры, а также в приеме афганских беженцев, в числе которых могли оказаться террористы и другие нежелательные элементы», — добавил дипломат.