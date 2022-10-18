Казахстан значительно понизил интенсивность военных контактов с США — посол РФ
15:00 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Казахстан значительно снизил интенсивность военных контактов с Соединенными Штатами. Об этом говорится в опубликованной во вторник статье посла РФ в Казахстане Алексея Бородавкина для журнала «Международная жизнь».
«В то же время Казахстан, осознавая степень токсичности сотрудничества с США в военной сфере с точки зрения защиты региональной безопасности, значительно понизил интенсивность профильных контактов с Вашингтоном», — сказал он.
«Свернуты международные учения с участием контингентов США и других стран НАТО „Степной орел“, в контексте бегства американцев из Афганистана Пентагону дан твердый отказ в пролетах в воздушном пространстве республики боевой авиации США, размещении на казахстанской территории элементов их военной и разведывательной инфраструктуры, а также в приеме афганских беженцев, в числе которых могли оказаться террористы и другие нежелательные элементы», — добавил дипломат.
НОВОСТИ
- 16:12 18.10.2022
- Воздушный шар с туристами из Испании упал в Турции, два человека погибли
- 16:00 18.10.2022
- В ЕС опасаются, что польская армия станет сильнее немецкой — эксперт
- 15:32 18.10.2022
- Освобожденные из украинского плена бойцы ДНР рассказали, что подвергались пыткам
- 15:12 18.10.2022
- Министр обороны Финляндии допустил экспроприацию имущества россиян
- 14:32 18.10.2022
- ВС России уничтожили в Одесской области станцию космической связи Украины
- 14:12 18.10.2022
- Новые регионы защищаются так же, как и остальная территория России — Песков
- 14:00 18.10.2022
- Власти Украины предупредили жителей о возможности веерных отключений электричества
- 13:32 18.10.2022
- В Киеве повреждены два объекта критической инфраструктуры — мэр
- 13:30 18.10.2022
- Сбер дважды стал лучшим в акции «Зеленый и здоровый офис»
- 13:20 18.10.2022
- Получение немецкой визы для россиян практически невозможно из-за нового требования — АТОР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать