Министр обороны Финляндии допустил экспроприацию имущества россиян
15:12 18.10.2022 Источник: Газета.Ru
Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил в интервью газете Aamulehti, что при необходимости власти могут экспроприировать имущество граждан России.
Данная мера, предположительно, затронет объекты, которые находятся на «важной для безопасности государства» территории. Вместе с тем он подчеркнул, что для такого исхода необходимо установить риск и представить основания. Газета.Ru
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