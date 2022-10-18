Министр обороны Финляндии допустил экспроприацию имущества россиян

15:12 Источник: Газета.Ru

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен заявил в интервью газете Aamulehti, что при необходимости власти могут экспроприировать имущество граждан России.

Данная мера, предположительно, затронет объекты, которые находятся на «важной для безопасности государства» территории. Вместе с тем он подчеркнул, что для такого исхода необходимо установить риск и представить основания. Газета.Ru