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Освобожденные из украинского плена бойцы ДНР рассказали, что подвергались пыткам

15:32 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Донецкой Народной Республики (ДНР), которые были освобождены из украинского плена, рассказали о пытках, которые им пришлось пережить в заключении.

«В плен я попал под Авдеевкой. Мне выстрелили в голову и я потерял сознание. Когда пришел в себя, не понял, где нахожусь, думал на какой-то стройке, на работе. Оказалось, что это окоп. Это был окоп врага», — рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС освобожденный Игорь Настоящий.

По словам молодого человека, пошевелиться он не мог, тело было парализовано. Как позже ему пояснили медики, пуля прошла навылет и задела головной мозг. Допросы сопровождались пытками и избиениями, рассказал он. «Били, жгли ноги. Не верили, что я не могу шевелиться», — сказал собеседник. По словам медиков, в ближайшее время его ожидает интенсивное лечение и реабилитация.

Об избиениях в плену рассказал еще один освобожденный Андрей Хоменко. Бывший учитель информатики попал в плен в конце апреля под Харьковом. «Нас били, затем связывали руки за спиной и сталкивали ногами с БМП», — рассказал Хоменко.

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