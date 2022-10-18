В ЕС опасаются, что польская армия станет сильнее немецкой — эксперт

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Попытки руководства Евросоюза (ЕС) лишить Польшу средств из общеевропейского бюджета продиктованы отчасти тем, что Варшава планирует направить их на модернизацию своей армии, которая может стать сильнее армии Германии. Такое мнение высказал во вторник директор Центра политического анализа венгерского исследовательского центра Szazadveg («Сазадвег») Золтан Киселли, комментируя намерение Еврокомиссии (ЕК) удержать причитающиеся Польше средства из Фонда восстановления после пандемии и бюджета ЕС.

Действия Еврокомиссии связаны с планами польского правительства потратить в ближайшие годы 110 млрд евро на развитие своих вооруженных сил, отметил эксперт. «Если это произойдет, то польская армия станет намного сильнее немецкой. Поэтому Берлин и Брюссель, возможно, считают, что если поляки не получат деньги ЕС, то они не смогут создать одну из самых больших армий в Европе», — подчеркнул Киселли в эфире венгерского телеканала М-1. Отношения между Польшей и Германией в последнее время существенно осложнились, в частности из-за требований Варшавы выплатить ей репарации за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны.

Киселли также высказал мнение о том, что руководство ЕС стремится подорвать позиции нынешнего правительства Польши, чтобы заменить его на более послушное. «Брюссель пытается заставить польское правительство отозвать предложения по поводу судебной реформы, сделанные министром юстиции и генпрокурором республики Збигневом Зёбро, лидером одной из малых партий в правящей коалиции, в надежде, что это приведет к роспуску правящей коалиции», — пояснил директор Центра политического анализа.

По его мнению, в Брюсселе, возможно, полагают, что если Польша не получит деньги от Еврокомиссии, то польские избиратели заставят нынешнее правительство уйти в отставку. «Поэтому Брюссель делает ставку на досрочные выборы в Польше, надеясь, что на них победит альянс [бывшего премьер-министра страны] Дональда Туска», — добавил Киселли.