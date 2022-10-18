Блинкен рассказал, почему США должны "организовывать" мир

16:32 Источник: РБК

Мир не может организовать сам себя, руководство США в нем позволяет отразить ценности Вашингтона, заявил госсекретарь Энтони Блинкен в беседе с бывшей главой Госдепартамента, директором Гуверовского института войны, революции и мира Стэнфордского университета Кондолизой Райс. Трансляцию вел Госдеп.

По словам Блинкена, борьба за лидирующую позицию в мире — это соревнование за то, какой порядок будет после «холодной войны», чьи ценности будут отражены. Он подчеркнул, что США заинтересованы в том, чтобы играть ведущую роль в процессе организации мира.

«У нас простой выбор — мир сам себя не организует. Для США выбор такой: если мы не участвуем в организации, если не занимаем лидерскую роль, это означает одно из двух — ее занимает кто-то другой, возможно, Китай, не в том ключе, который полностью совпадает с нашими интересами и ценностями; или, того не лучше, — никто не занимает, тогда получится вакуум, который могут заполнить плохие вещи, прежде чем заполнят хорошие», — пояснил Блинкен. РБК