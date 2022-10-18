Страны ЕС до марта 2023 года должны сократить ежемесячное потребление газа на 15%
17:00 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) в рамках нового пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом предложила странам Евросоюза до марта 2023 года сократить ежемесячное потребление газа на 15%. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ЕК.
«Еврокомиссия внимательно следит за мерами по сокращению спроса. Предварительный анализ на основе отчетов государств-членов показывает, что в августе и сентябре потребление газа в ЕС будет примерно на 15% ниже, чем в среднем за предыдущие 5 лет. Подобные усилия потребуются каждый месяц до марта, чтобы соответствовать постановлению Совета ЕС», — отмечается в заявлении.
Еврокомиссия также предложила обязать страны Евросоюза делиться друг с другом газом в случае ЧП.
«Поскольку не все государства-члены заключили необходимые двусторонние соглашения о солидарности, Еврокомиссия предлагает установить правила по умолчанию. Это гарантирует, что любое государство-член, столкнувшееся с чрезвычайной ситуацией, получит газ от других в обмен на справедливую компенсацию», — отмечается в заявлении.
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