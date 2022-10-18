В профсоюзе полиции призвали ввести в приграничных с Украиной регионах военное положение

17:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В профсоюзе полиции призвали ввести военное положение в приграничных с Украиной регионах. Сотрудники органов внутренних дел перешли на усиленный режим службы на этих территориях.

Однако этого недостаточно, заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» председатель Координационного совета межрегионального Московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. По его мнению, необходимо ввести военное положение в приграничных регионах, чтобы снизить риск терактов.

«В этих регионах должно быть введено военное положение. Потому что усиленный режим — это хорошо, но при военном положении с 22:00 до 6:00 комендантский час вводится, все передвижения запрещаются. Я думаю, усиленного режима будет маловато для ближайших регионов [к Украине — прим. ГМ] — Белгородской, Курской областей, Крым, возможно, даже. С одной стороны — это хорошо, но с другой, я считаю, для «полноты счастья» должно быть введено военное положение в этих регионах».

Такая мера даст право правоохранителям быстрее вычислять украинских диверсантов, заходить в квартиры в случае подозрения их владельцев в террористической деятельности, подчеркнул Пашкин.