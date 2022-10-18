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США рассматривают отношения РФ и КНР как вызов для НАТО — постпред США

17:40 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США видят в отношениях России и Китая вызов для НАТО, с которым намерены бороться. Об этом заявила во вторник постоянный представитель США при НАТО Джулианна Смит, выступая на Берлинском форуме внешней политики.

«Мы считаем это своего рода вызовом для нас. <…> Полагаю, мы должны думать не только о том, как справиться с КНР и Россией по отдельности, но и о том, как справляться с этими двумя странами вместе, а также с развитием их отношений», — сказала она.

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