Число погибших из-за падения военного самолета на дом в Ейске выросло до 15-ти
18:40 18.10.2022 Источник: Интерфакс
Минькова добавила, что погибший находился в крайне тяжелом состоянии. В своем телеграм-канале замгубернатора края сообщила, что среди погибших трое детей.
"Сейчас достоверно известно о 43 пострадавших, из них девять детей. В стационарах 25 человек, в том числе две беременных и шесть детей. (...) Погибли 15 человек, в том числе трое детей", - написала Минькова.
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