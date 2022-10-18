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Число погибших из-за падения военного самолета на дом в Ейске выросло до 15-ти

18:40 18.10.2022 Источник: Интерфакс

Количество погибших в результате падения военного самолета на жилой дом в Ейске выросло до 15-ти, сообщила "Интерфаксу" замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова."Умер пациент с ожогами", - сказала она.

Минькова добавила, что погибший находился в крайне тяжелом состоянии. В своем телеграм-канале замгубернатора края сообщила, что среди погибших трое детей.

"Сейчас достоверно известно о 43 пострадавших, из них девять детей. В стационарах 25 человек, в том числе две беременных и шесть детей. (...) Погибли 15 человек, в том числе трое детей", - написала Минькова.

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