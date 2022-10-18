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Лавров: Не имеет смысла сохранять прежнее присутствие в западных странах

18:55 18.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сохранять прежнее дипломатическое присутствие в странах Запада не имеет смысла, российские дипломаты работают там в условиях, которые трудно назвать человеческими. Об этом заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу.

«Не имеет смысла и желания сохранять прежнее присутствие в западных странах. Наши люди работают в условиях, которые трудно назвать человеческими. Им создают постоянные проблемы, угрозы физических нападений. Главное — там нет работы, с тех пор как Европа решила закрываться от нас и прекратить любое экономическое сотрудничество. Насильно мил не будешь», — отметил Лавров.

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